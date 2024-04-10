В Новосибирске опубликовано видео нападения мужчин в камуфляже на прохожего

Житель Новосибирска Дамир стал свидетелем, как в центре города двое мужчин в камуфляже пытались поднять с тротуара мужчину без сознания. При попытке разобраться они напали на проезжавшего автомобилиста.

Ситуация произошла ранним утром в субботу, 6 апреля, на пересечении улиц Орджоникидзе и Каменской. Дамир проезжал мимо и увидел следующую картину: один мужчина лежал на земле, рядом стояли ещё двое в камуфляжной форме.

«Я сначала увидел, что два человека избивают третьего. Я к ним подошёл – спросил: «в чём дело?» Они сказали, что он – контуженый, вернулся с СВО, — рассказал Сиб.фм Дамир.

– Но они его просто избивали. Меня не удовлетворил их ответ. Я подъехал очень близко, чтобы посветить фарами и зафиксировать их лица на видеорегистратор. Они пошли на меня и начали атаковать автомобиль».

Как рассказывает очевидец, в итоге дебоширы помяли капот автомобиля – его восстановление обойдётся в сумму от 10 до 25 тысяч рублей. Дамир отправился в отдел полиции «Центральный», где написал заявление по поводу случившегося.

«Они избили мужчину до состояния бездыханности, я это видел собственными глазами. У них были и ремни военные, и ботинки. Третий был одет по гражданке», — добавил Дамир.

Корреспондент Сиб.фм обратился за комментарием в полицию. Заявление 6 апреля действительно было принято.

«Заявление от гражданина о повреждении транспортного средства в полицию поступало. Проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются»,

- прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Известно, что сейчас личности мужчин устанавливаются. Полицейские должны также вычислить их путь передвижения по имеющимся в округе камерам наблюдения.

Напомним, всплеск дебошей, в которых были замечены люди в камуфляже, пришёлся на конец 2022 года. Тогда даже некоторые ночные клубы заявили, что не будут пускать в заведения людей в военной форме.