В Новосибирске из окна бизнес-центра упала и погибла девушка

10 апреля в Новосибирске умерла девушка, выпав из окна на 12 этаже.

По данным Telegram-канала АСТ-54 Black, сибирячка упала из бизнес-центра, расположенного на улице Ленина.

Очевидцы сообщают, что трагедия произошла около 19:30. Девушка упала на козырек пристройки и скончалась от полученных травм.

«На 12 этаже здания оказалось открыто окно, там осталась лежать синяя сумка с вещами. Рядом с окном находится радиатор отопления, который сошел с держателя», — говорится в посте канала.

Ранее мы рассказывали, что школьник 17-ти лет упал с 25 этажа высотки на ОбьГЭСе в Новосибирске.