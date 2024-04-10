В Новосибирске рассказали о рисках прорыва плотины ГЭС

О рисках прорыва плотины ГЭС рассказали жителям Новосибирска.

Как сообщает издание BFM-Новосибирск, ссылаясь на слова и.о. заместителя директора, главного инженера Новосибирской ГЭС Антона Дронченко, при строительстве плотины ГЭС расчеты велись специалистами проектно-изыскательского института «Ленгидропроект» с учетом всех возможных рисков.

По его словам, надежность плотины очень высокая, однако в случае подтопления, местных жителей незамедлительно известят о случившемся, чтобы у людей была возможность и время покинуть зону.

Также главный инженер отметил, что у энергетиков есть специальная карта, которая нужна для служебного пользования — на ней указано, куда пойдет вода в случае прорыва плотины ГЭС.

Напомним, что к трем поселкам Болотнинского района Новосибирской области открыли дорогу. Ранее их перекрывали из-за сильных паводков.