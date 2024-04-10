В Новосибирске студентам-инноваторам помогут опробовать изобретения на крупных предприятиях

Предприниматели «ОПОРЫ РОССИИ» предложили новые направления развития инноваций в Новосибирской области.

В ходе выездного совещания комитета по инновациям и цифровой экономике Новосибирского отделения «ОПОРА РОССИИ» и в рамках проекта «ИДЕЙСТВИЕ», в министерстве науки и инновационной политике региона прошла встреча представителей инновационного бизнеса с руководством Министерства, Новосибирского областного инновационного фонда.

В результате обсуждения участники встречи предложили доукомлектовать три центра прототипирования, которые сейчас находятся в Новосибирской области. Также рассматривается возможность открытия КЦП для производителей и разработчиков-программистов БАС.

В том числе было предложено создать гранты на изготовление оборудования для пилота на крупных предприятиях и открыть сетевую межвузовскую стартап-платформу Новосибирской области.

“Теперь уже постоянные выездные совещания в министерстве науки и инновационной деятельности региона позволяют напрямую транслировать конкретные предложения предпринимателей и инноваторов и претворят их в жизнь, причем оперативно”, — прокомментировал вице-председатель, руководитель комитета по инновациям, руководитель проекта «ИДЕЙСТВИЕ» Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Илья Гнатуша.