В Новосибирске в Хилокском микрорайоне закроют ярмaрки

В Хилокском микрорайоне закроют ярмарки из-за нарушений.

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, в городе будет остановлена работа нелегально функционирующих ярмарок на территории Ленинского района по причине выявленных нарушений.

«Проверкой выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», — сообщила прокуратура.

Также, по их данным, есть нарушения и в правилах хранения продукции.

В результате, по требованию прокуратуры, было принято решение закрыть все ярмарки.

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