В Новосибирской области вырос спрос на сотрудников старше 61 года

В 2023 году в Новосибирской области спрос на сотрудников старше 61 года вырос на 261%. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

Этот показатель сравнили с уровнем спроса в 2021 году. Люди старшего возраста получили 12,4 тысячи приглашений на работу.

Директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева отметила, что по итогам 2023 года доля приглашений для людей старше 61 года составила всего лишь 0,4% от общего числа. Она также отметила, что работодатели начали рассматривать возрастных соискателей как новый ресурс, поскольку в данный момент нет большой конкуренции за эту категорию работников.

Второе место по росту спроса заняли соискатели от 51 до 60 лет с приростом на 191%. Тройку лидеров замкнули потенциальные сотрудники в возрасте от 14 до 18 лет, увеличившие спрос на работу на 117%.

Ранее Сиб.фм сообщал, что круглосуточный мониторинг установлен в Новосибирской области для противодействия паводку.