В России появился новый тревел сервис

Платформа «Авито» запускает новый сервис под названием «Авито Путешествия» и готовится к выходу на рынок онлайн-бронирования жилья.

Новый сервис, предназначенный для поиска и бронирования различного типа жилья во время отпусков, командировок и других поездок по стране, станет одним из ключевых элементов стратегии развития всей платформы. Он объединит опыт команды категории краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» с возможностями основного бренда. Сервис уже доступен.

Пользователи сервиса смогут воспользоваться кэшбэком, рассрочкой и специальными предложениями от партнеров, в то время как арендодатели получат доступ к расширенному инструментарию для управления своими объектами.

На первом этапе планируется перезапуск программы лояльности, это позволит пользователям получать кэшбэк в размере до 15% от стоимости бронирования (1 бонус = 1 рубль). Эти бонусы можно использовать в течение 180 дней для покрытия до 10% от стоимости будущих бронирований или оплаты других услуг на платформе.

За последние несколько лет в стране активно развивается внутренний туризм. Это является одним из ключевых факторов роста сервисов онлайн бронирования жилья. После прекращения работы Airbnb и Booking.com, с 2022 года основными конкурентами «Авито Путешествия» будут сервисы Туту.ру и Циан.