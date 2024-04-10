сегодня
10 апреля, 12:00
пробки
4/10
погода
+3°C
курсы валют
usd 92.74 | eur 100.7
сегодня
10 апреля, 12:00
пробки
4/10
погода
+3°C
курсы валют
usd 92.74 | eur 100.7
сегодня 11:06
общество

В Тобольске 13-летнему школьнику заплатят круглую сумму за упавшую в магазине завесу

Freepik, authors: LP7

Конструкция ударила ребенка по затылку, что повлекло легкий вред здоровью.

В Тобольске 13-летнему школьнику заплатят 100 тысяч рублей компенсации за упавшую в магазине тепловую завесу. Такое решение принял суд. Об этом сообщает Вслух.ru.

Инцидент произошел в августе 2023 года. На мальчика упала тепловая завеса, которую устанавливали на входе в магазин крупной торговой сети. Конструкция ударила ребенка по затылку, что повлекло легкий вред здоровью. Мать школьника сразу обратилась к стражам правопорядка, которые направили иск в суд.

Теперь вышеуказанную сумму выплатит организация, выполнявшая монтажные работы. Исполнение находится на контроле прокуратуры.

Напомним, в Новосибирске глыба упала на женщину — прокуратура начала проверку.

#суд #деньги #компенсация
ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Бочкун
журналист

Читайте в