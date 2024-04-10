Все торговые лавочки из-за их опасности закроют в Хилокском микрорайоне Новосибирска

В Новосибирске ликвидируют незаконные ярмарки в «Хилокском треугольнике».

Решение было принято после проверок прокуратуры совместно с Росреестром, Роспотребнадзором, МЧС, Минпромторгом и городскими властями.

«Были выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, выразившиеся в отсутствии пожарных сигнализаций, должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность. Допущено хранение продукции с истекшим сроком годности, несоблюдение температурного режима, наличие запрещенной продукции, — сказали в прокуратуре Новосибирской области.

В связи с этим надзорным ведомством было принято решение о ликвидации ярмарок, которые функционировали без соответствия требованиям закона. Фактическое устранение нарушений теперь находится под контролем прокуратуры, что направлено на обеспечение безопасности и соблюдение законных норм в данном микрорайоне.