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общество

Юные художники прислали 18 работ на конкурс «Мир глазами детей»

Фото: Сиб Фм

Конкурс детских рисунков «Мир глазами детей» даёт возможность юным художникам от 3 до 14 лет проявить себя и поделиться своим видением мира. Участники могут изобразить любимые уголки Родины, символы государства, исторические события или просто свои чувства к родной стране. Конкурс позволит детям выразить свою любовь к России через творчество и увидеть, как разнообразно и удивительно они воспринимают окружающий мир.

Рисовать можно в любой технике: цветными карандашами, фломастерами, гуашью, акварелью, пастелью и так далее. Самое важное, чтобы работа отражала позицию мирного и дружелюбного существования на планете. Работы, выполненные с применением программ для графического моделирования и дизайна, не будут допущены.

Фото Юные художники прислали 18 работ на конкурс «Мир глазами детей» 2

Заявки на участие принимаются с 1 апреля по 31 мая 2024 года. Рисунки маленьких дарований будут размещены на официальном сайте конкурса для проведения онлайн-голосования. Каждую пятницу будут выбраны три рисунка, лидирующие по количеству лайков. Работы 27 финалистов станут известны 31 мая 2024 года.

Рисунки лидеров конкурса станут участниками выставки, которая пройдёт в День защиты детей, 1 июня, на Михайловской набережной. Все гости праздника смогут проголосовать за понравившуюся работу, сканировав QR-код возле экспозиции. Имена трёх победителей будут оглашены на мероприятии — ребятам будут вручены приятные призы.

Фото Юные художники прислали 18 работ на конкурс «Мир глазами детей» 3

Вовремя празднике каждому участнику конкурса «Мир глазами детей» получит памятные подарки от СибФМ Group.

Пусть каждый рисунок станет маленьким шедевром, отражающим уникальный взгляд ребёнка на окружающую действительность.

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Роман Чугаев
Журналист

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