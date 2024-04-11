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общество

Более 2 000 кустарников на бульваре Победы высадят в Новосибирске

Фото: группа «Зелёный Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»

На бульваре Победы высадят более 2 000 кустарников.

В Новосибирске специалисты управления по благоустройству общественных пространств мэрии города встретились с сотрудниками МАУ «Горзеленхоз», депутатского корпуса и с местными жителями для презентации проекта о озеленении бульвара Победы в Новосибирске.

В ходе обсуждения участники приняли решение провести санитарную обрезку деревьев, находящихся в плохом состоянии, и на их место посадить новые.

Специалисты планируют высадить 2 599 кустарников к 7 мая текущего года.

Напомним, что власти Новосибирска рассказали, как украсят бульвар Победы.

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Валерия Митрохина
Журналист

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