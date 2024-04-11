Бульвар Победы в Новосибирске украсят живой изгородью

Сегодня специалисты управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска презентовали представителям общественности и депутатам проект благоустройства бульвара Победы.

Бульвар Победы – любимое место отдыха всех жителей Юго-Западного жилмассива. Здесь масштабно празднуют День Победы, проводят много культурных и общественных мероприятий. Общественное пространство благоустраивают по запросам населения: отреставрировали памятную стелу, построили уличную сцену, восстановили твёрдое покрытие центральной площадки, демонтировали аварийную детскую площадку.

«В этом году планируем восстановить пешеходные дорожки в центре бульвара, продолжить озеленение и построить новую детскую площадку в стиле военной тематики. Для малышей жилмассива установим детские игровые комплексы в виде военной техники времен Великой Отечественной войны, что особенно символично для бульвара Победы», – поделился планами начальник управления благоустройства общественных пространств мэрии города Новосибирска Вадим Полещук.

Дендрологи обследовали бульвар два года назад. Выявили более 60 сухих, падающих деревьев и стихийно выросших кленов. С 2023 года на территории спиливают аварийные растения, проводят санитарную и формовочную обрезку.

«Мы освобождаем пространство от больных или аварийных насаждений, чтобы оставшиеся деревья были здоровыми и устойчивыми. Также обновим цветочные клумбы. На бульваре недостаточное количество кустарников, поэтому мы посадим ещё 1 600 саженцев. Они сформируют живую изгородь, чтобы внутри бульвара было уютное пространство», – рассказала начальник отдела сопровождения благоустройства и озеленения общественных пространств мэрии города Новосибирска Светлана Гижицкая.

Основную часть саженцев озеленители и жители планируют высадить в начале мая, когда будет проходить международная акция «Сад памяти».