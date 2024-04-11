День Космонавтики-2024: новые открытки и поздравления

12-го апреля 1961 года, когда СССР сделал большой шаг вперед в собственной космической программе и оторвался от ближайших соперников в лице США увековечен в календаре.

В России этот праздник называют Днём космонавтики, а по решению Генеральной Ассамблеи ООН — Международным днём полета человека в космос. Есть у праздника и третье название — Всемирный день авиации и космонавтики.

В текущем 2024 году наша страна отмечает 63-летие первого полета человека в космос.

Сегодня можно поздравить космонавтов, инженеров-конструкторов, бесстрашных исследователей космоса и всех, кто имеет отношение к космической сфере.

Сегодня, 11 апреля в Большом новосибирском планетарии пройдет ежегодная тематическая программа «Юрьева Ночь» — 2024!

В рамках Всемирного дня авиации и космонавтики по всей России состоятся праздничные мероприятия: выставки, экскурсии, флешмобы.

В печати и на телеканалах страны будут выходить интервью и тематические программы о космосе и его покорителях.

В российских школах и профессиональных учебных заведениях 12 апреля 2024 года организуют мастер-классы и интерактивные занятия, где подрастающее поколение познакомится с основами космической науки и её последними достижениями.

Члены экипажа Международной космической станции (МКС) в этот день получают поздравления и отправляют сообщения на Землю.

Поздравляю с Всемирным днем авиации! Желаю безопасных, высоких полетов, открытия новых горизонтов, дружной и слаженной командной работы. Пусть в личной и рабочей жизни будет безоблачно и без осадков!

В этот поистине важный праздник хочется пожелать, чтобы открытий с каждым днем было все больше, чтобы люди смело ломали любые преграды и достигали небывалых высот! Поздравляем с днем авиации и космонавтики! Пусть все невозможное станет возможным!

Поздравляю тебя с масштабным и необыкновенным праздником – Днем космонавтики. Хочу пожелать самого лучшего – во-первых, крепкого здоровья. Во-вторых, бодрости и сил, а в-третьих, самых радостных событий в жизни. Пусть удача и успех не перестают сопутствовать во всем!

Поздравляю вас с Днем космонавтики, и хочу пожелать вам всего самого хорошего! Пусть счастье в жизни будет необъятным, как космос, пусть любовь станет вашим вечным спутником, радость и мечты не перестают вам посылать свои сигналы, а здоровье только крепчает с каждым днем!

Сегодня – День космонавтики, отличный праздник, который дарит каждому из нас яркие моменты. Хочу пожелать помнить о том, что покорение космоса – дело непростое, но интересное. Пусть же жизнь будет такой же яркой и загадочной, как космическое пространство! Пусть все будет хорошо!

Пусть твоя жизнь будет яркой как звезды. Пусть твое счастье и любовь будет загадочными как вселенная. И пусть каждая новая открытая звезда дарит тебе счастье и любовь. С праздником тебя, с Днем космонавтики.