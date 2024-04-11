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общество

Гибель рыбака и дворника, вода с инфекциями, контрабандные смартфоны: главное в Новосибирске 11 апреля

Фото: Сиб.фм/Густаво Зырянов

Из материала Сиб.фм вы сможете узнать самые важные новости Новосибирской области за 11 апреля.

Фото Гибель рыбака и дворника, вода с инфекциями, контрабандные смартфоны: главное в Новосибирске 11 апреля 2

В Новосибирске утром скончался дворник — он потерял равновесие, упал и ударился головой. В полиции отметили, что на теле мужчины не нашли следов криминала.

Фото Гибель рыбака и дворника, вода с инфекциями, контрабандные смартфоны: главное в Новосибирске 11 апреля 3

Накануне, 10 апреля, на Новосибирском водохранилище нашли труп рыбака. Он провалился под лед и не смог выбраться.

Фото Гибель рыбака и дворника, вода с инфекциями, контрабандные смартфоны: главное в Новосибирске 11 апреля 4

Жителей Новосибирской области предупредили об опасности сырой воды из-за паводка. Чтобы не подхватить инфекции, специалисты рекомендуют пить только бутилированную или фильтрованную воду.

Фото Гибель рыбака и дворника, вода с инфекциями, контрабандные смартфоны: главное в Новосибирске 11 апреля 5

В Новосибирске сотрудники таможни задержали на границе 25 дорогих смартфонов. По количеству такая партия относится к «коммерческой». После проведения осмотра всех телефонов выяснилось, что они являются оригинальными, а их общая стоимость составляет почти 3 миллиона рублей.

Фото Гибель рыбака и дворника, вода с инфекциями, контрабандные смартфоны: главное в Новосибирске 11 апреля 6

11 апреля в Калининском районе Новосибирска произошла авария с участием пожилой женщины, которая переходила дорогу в неположенном месте и была сбита иномаркой. В результате пенсионерку увезли в больницу.

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Галина Чебыкина
Журналист

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