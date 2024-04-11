Губернатор Андрей Травников оценил потенциал подготовки кадров для кластера машиностроения региона

Вопросы подготовки кадров для машиностроительных предприятий Новосибирской области рассмотрел Губернатор Андрей Травников на «СКБ Сибэлектротерм», а также в Новосибирском колледже промышленных технологий.



Рабочая поездка состоялась в преддверии проведения Совета по развитию проф образования и поддержке системы профессиональных квалификаций при Губернаторе Новосибирской области.



«Большой вклад в обеспечение экономики трудовыми ресурсами вносит Новосибирский колледж промышленных технологий. Здесь формируются новые образовательные программы, расширяется круг предприятий-партнеров, где студенты не только проходят практику, но и получают возможность трудоустройства сразу после выпуска.



Радует, что сами предприятия развиваются. Один из таких примеров – «СКБ Сибэлектротерм», выпускающее промышленные печи для металлургии. Сложные, мощные агрегаты, в том числе уникальные для отечественного рынка, сегодня идут на экспорт и поставляются в регионы России. Решается задача импортозамещения в стратегически важной отрасли металлургического оборудования. А студенты, проходящие здесь практику, охотно возвращаются уже в качестве молодых сотрудников. Это говорит о том, что на предприятии созданы достойные условия труда», – отметил Андрей Травников.



В ходе рабочей поездки глава региона посетил АО «СКБ Сибэлектротерм», где ознакомился с реализацией заводом программ импортозамещения, текущим состоянием дел на предприятии, перспективами развития промышленной площадки и производства основных видов выпускаемой продукции. Губернатору продемонстрировали работу производственных участков в здании экспериментальной базы, конструкторско-технологического отдела в инженерно-конструкторском корпусе.



В Новосибирском колледже промышленных технологий глава области проконтролировал работу по подготовке кадров для машиностроения региона, работу образовательно-производственного центра по машиностроению, мастерских по токарной и фрезерной обработке, посетил потенциальное место размещения российско-белорусского центра по металлообработке и машиностроению в рамках исполнения поручений Губернатора минпромторгу НСО по результатам рабочей поездки в Республику Беларусь в 2023 году.



В 2023 году колледж стал победителем федерального грантового конкурса на оказание государственной поддержки развития образовательно-производственных центров. Такие центры, кластеры, создаются на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики, в рамках федерального проекта «Профессионалитет» госпрограммы «Развитие образования» Минпросвещения РФ.



Колледж является базовой образовательной организацией кластера машиностроения Новосибирской области, созданного в 2024 году. Здесь готовят специалистов по технологии машиностроения, аддитивным технологиям, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту промышленного оборудования, операторов станков с программным управлением.