Крупная интернет-платформа поможет пострадавшим от наводнения в Оренбургской области

В приложении и на сайте Авито уже появилась возможность быстрого поиска пострадавших от наводнения. Для поиска объявлений о помощи достаточно нажать на баннер#яПомогаю.

Всем, кто собирается поддержать пострадавших нужно добавить в свои объявления хештег #яПомогаю это необходимо для того, чтобы предложения попадали в подборку.

В компании отмечают, что сейчас очень нужна помощь с расселение пострадавших, передержкой домашних животных, питьевой водой и вещами первой необходимости. По предварительным данным гуманитарная компания продлится до 15 мая.

«Мы видим, что число неравнодушных людей ежедневно растет и помогаем им как можно быстрее адресовать свою помощь пострадавшим. Людям, разместившим объявления с отметкой #яПомогаю о безвозмездной помощи, Авито компенсирует затраты на размещение и продвижение объявлений после того, как помощь будет оказана. Также наша команда сейчас оперативно решает, как помочь гуманитарным организациям получать на месте безвозмездную помощь от всех желающих с бесплатной доставкой», — сообщили в компании.

Пользователи сервиса, оказавшиеся в зоне паводка, также могут получить компенсацию за размещение своих объявлений.

Банк России призвал кредитно-финансовые и страховые компании принять во внимание сложившиеся обстоятельства и оказывать своим клиентам различного рода помощь. Одной из возможных мер поддержки банк выделил возможность в упрощённом порядке принимать заявления на оформление кредитных каникул у таких клиентов, не требуя при этом полного пакета документов, и предоставлять отсрочки по платежам.