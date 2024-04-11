Крупный цементный завод продолжает ремонтную кампанию

АО «Искитимцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») продолжает подготовку к строительному сезону-2024. Плановые ремонты основного и вспомогательного оборудования на предприятии начались в четвертом квартале прошлого года.

К настоящему моменту в цехе «Сырьевой» завершен капитальный ремонт сырьевых мельниц № 6 и № 2. На шестом агрегате заменена внутримельничная оснастка, на втором – участок корпуса площадью 3,2×3 метра, бронефутеровка первой камеры и межкамерная перегородка. Кроме того, на каждой из мельниц выполнена ревизия вспомогательного оборудования.

В «Обжиге» для проведения необходимых работ останавливали вращающуюся печь № 9. Специалисты полностью заменили три поля электрофильтра, обновили более 3 000 цепей цепной завесы и огнеупоры на участке корпуса длиной 64 метра. Также произведен ремонт колосникового холодильника, тягодутьевых машин и опорной части печного агрегата.

Вновь пущена в строй и вращающаяся печь № 7, розжиг которой состоялся 23 марта. Агрегат вывели из эксплуатации летом прошлого года для выполнения работ по модернизации аспирационной установки за колосниковым холодильником – на месте низкоэффективной установки циклонного типа смонтировали мощный рукавный фильтр. Помимо этого, отремонтирован сам колосниковый холодильник, печной агрегат и его вспомогательное оборудование, в частности, заменен ротор запечного дымососа, более 3 500 цепей цепной завесы и огнеупорная футеровка корпуса печи на участке протяженностью более 90 метров.

В цехе «Помол» завершены пусконаладочные работы на новом редукторе компании CGC (КНР) главного привода цементной мельницы № 3. Современный аналог установлен взамен выработавшего свой ресурс и морально устаревшего редуктора Д-3600.

В марте представители ООО «Сибцемсервис» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем», отвечающее за ремонт и содержание оборудования цементных заводов холдинга) приступили к капитальному ремонту цементной мельницы № 5. Специалисты заменят участок корпуса площадью 3,2×7 метра, проведут ревизию вспомогательного оборудования мельничного агрегата и установят новые пылегазоулавливающие установки. Ремонт выполнят в рамках проекта по реконструкции мельницы № 5, предполагающего монтаж сепараторной установки третьего поколения. После завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ мельничный агрегат будет функционировать в паре с сепаратором, что даст возможность увеличить выпуск тонкомолотого сепарированного цемента, спрос на который растет. Ввод оборудования в эксплуатацию запланирован на июнь 2024 года.

До конца второго квартала также будут сделаны текущие ремонты сырьевой мельницы № 1, вращающейся печи № 6, цементной мельницы № 6, грейферных кранов, цементных трубопроводов и прочего оборудования. Кроме того, запланирован большой объем работ по ремонтам зданий и сооружений.

«Своевременное выполнение мероприятий ремонтной кампании позволит нам в полной мере подготовиться к строительному сезону, пройти период пиковых нагрузок без сбоев и остановок, – комментирует управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – В общей сложности на ремонты и техническое обслуживание оборудования в текущем году будет направлено более одного миллиарда рублей»