МХАТ приехал в Новосибирск с пьесой Чехова

С 10 по 14 апреля с Новосибирском театре оперы и балета актеры легендарного МХАТа покажут классическую пьесу Антона Чехова «Три сестры».

В МХАТе постановка идет больше 80 лет, в ноябре 2023 года она была восстановлена силами Сергея Десницкого с использованием старинных декораций, но новых актеров.

«Нам было страшно интересно. Это было волнительно выехать на гастроли. На самом деле, мы не так много сыграли спектаклей в Москве и приехали к вам, в Новосибирск», – прокомментировала исполняющая роль Ольги актриса Вера Десницкая.

Так, в Москве было отыграно семь спектаклей, в Новосибирске их будет пять: 10, 11, 12 апреля в 19:00, 13 апреля в 18:00, а 14 апреля в 15:00.

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