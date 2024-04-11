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общество

Невостребованный авиарейс Новосибирск — Мьянма могут отменить

Фото: Сиб.фм

Авиарейс из Новосибирска в Мьянму могут убрать из-за его ненужности.

Маршрут из Новосибирска в Мьянму — единственный России, но пользуется низким спросом. Об этом ТАСС сообщил генеральный консул республики в Новосибирске Пьей Пхьоу Вей. Он отметил, что самолет вместимостью 156 человек вынужден перевозить 60, а то и 15 пассажиров.

«Сейчас авиакомпания, которая летает, она летает себе в убыток и надеется на будущее. $6 млн убытка с сентября месяца», — прокомментировал консул.

Напомним, что S7 Airlines возвращает прямые авиарейсы Новосибирск — Усть-Каменогорском.

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Галина Чебыкина
Журналист

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