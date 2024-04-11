Новосибирские спасатели очищают малые реки для талых вод

Специалисты муниципальной аварийно-спасательной службы очистили оголовок реки Ельцовки-1. Ее уровень сразу упал на 40 сантиметров. Свободное движение талых вод по малым рекам – одно из условий безопасности территории в паводок. Подтопленных участков в Новосибирске в настоящий момент нет. Первый этап активного движения талых вод подходит к концу – считают эксперты.

Уровень воды в реках и речушках городские службы мониторят в ежедневном режиме. Сообщение о заторе в русле Ельцовки-1, проходящей практически через весь Новосибирск, поступило вчера вечером. Спасатели МАСС среагировали моментально. 13 лет назад эта речушка уже «прославилась» тем, что из-за образовавшейся мусорной пробки поднялась выше уровня оврага и чуть не перелилась через дорогу. Тогда территорию от паводка спасали все городские службы, в завершение операции установили решетку, улавливающую мусор. Она его задерживает и упрощает работу сотрудников аварийно-спасательной службы.

«Ситуация на Ельцовке-1, увы, типичная для малых рек Новосибирска. Чем в более густонаселенных районах протекает река, тем больше мусора люди в нее сбрасывают. Что только не вылавливают спасатели: диваны, холодильники, матрасы. Квартиру можно было бы обставить тем добром, которое горожане сбрасывают в малые реки. Про пластиковые бутылки и покрышки уже и не говорю – их великое множество. И это печально. Мы все это поднимаем на берег и даем сигнал в ЕДДС, что мусор с берега нужно вывезти», – рассказал начальник муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.

Как сообщили спасатели, рано утром с адресного ориентира: ул. Дениса Давыдова, 9 вывезли огромную гору мусора, которую они выловили баграми в ледяной воде. Люди работали в термокостюмах. В целом ситуация с паводком в Новосибирске стабильная, других заторов на реках и подтопленных территорий в городе нет.

В первую волну паводка в Новосибирске спасателям МАСС пришлось разобрать одну плотину бобров в Советском районе. Сейчас городские службы начинают подготовку ко второй волне паводка. Из-за погодных температурных качелей ее ожидают примерно на 10 дней раньше, чем обычно: во второй декаде мая.