Вирусолог сообщил, что тройная атака вирусов в Новосибирске окончена

Вирусолог сообщил о снижении заболеваний в Новосибирской области вирусными инфекциями.

Пресс-служба Новосибирского государственного университета проинформировала о том, что вирусолог, академик РАН и доктор биологических наук Сергей Нетесов завил о спаде заболеваемости вирусными инфекциями в Новосибирской области.

Новосибирцы в этом сезоне столкнулись сразу тремя группами вирусов: гриппом, ОРВИ и COVID-19, отчего появилось название "трипандемия".

По словам Сергея Нетесова, несмотря на снижение заболеваемости, COVID-19 по-прежнему лидирует по числу случаев заражения, после чего идет грипп и респираторно-синцитиальный вирус.

Вирусолог напоминает о профилактических мерах.

Напомним, что вирусолог из Новосибирска оценил риск появления зомби-вирусов из мерзлоты.