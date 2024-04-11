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общество

Новосибирцы простятся с погибшим в «Крокусе» земляком 12 апреля

Фото: Сиб.фм

В пятницу, 12 апреля, в Новосибирске состоятся похороны мужчины, который стал одной из жертв теракта к подмосковном «Крокус Сити Холле».

Григория Будько решили кремировать, сообщает «АиФ-Новосибирск». С мужчиной простятся в Москве на Тарном проезде, затем тело привезут в Новосибирск. Церемония прощания пройдет в крематории в траурном зале «Греческий» с 15 до 16 часов.

Напомним, 22 марта Григорий в компании будущей тещи пошел на концерт группы «Пикник». За несколько минут до трагедии он успел отправить фото своей сестре, а после перестал выходить на связь. Позже имя сибиряка появилось в списке погибших.

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Галина Чебыкина
Журналист

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