О выплате в 15 тысяч рублей на ребенка рассказали в Новосибирске

В Новосибирске рассказали о ежемесячных выплатах на ребенка.

Пресс-служба Социального фонда России сообщила, что по всей стране родители могут получать ежемесячную выплату на ребенка из средств материнского капитала. Получение пособия распространяется и на Новосибирскую область.

По словам управляющего Отделением СФР по Новосибирской области Александра Терепа, выплату может получить та семья, в которой среднемесячный доход не превышает двух прожиточных минимумов на душу населения на каждого члена семьи — 30 634 рубля.

Он также уточнил, что пособие выплачивается до трехлетия ребенка, а ее размер составляет 15 871 рубль в Новосибирской области.

Заявление о выплате можно подать в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка в МФЦ, СФР или на госуслугах.

Напомним, что президент РФ объявил о новых выплатах для медиков.