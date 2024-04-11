Первый женский бой по кикбоксингу и завершение карьеры чемпиона: чем удивит турнир памяти Сергея Лукинского

10 апреля в ДК им. Октябрьской революции состоялась пресс-конференция в преддверии турнира «Чемпионы вызывают чемпионов», в рамках которой спортсмены ответили на вопросы журналистов и поделились своими ожиданиями от турнира.

В конце мая Новосибирскую область ожидает турнир по единоборствам, посвященный памяти спортивного журналиста Сергея Лукинского. В рамках мероприятия запланировано проведение 12 поединков в 6 различных дисциплинах таких как: муайтай, кикбоксинге, фехтовании, киокусинкай, смешанных единоборствах ММА, тхэквондо МФТ. Турнир «Чемпионы вызывают чемпионов» пройдёт под легендарный голос единоборств, заслуженного работника культуры РФ — ринг-анонсера Александра Загорского (Санкт-Петербург).

Четвёртый год подряд «Локомотив-Арене» будет принимать в своих стенах социально значимый проект, нацеленный на популяризацию спорта Кубок Новосибирской области по единоборствам. В рамках турнира пройдёт сразу два важных события, которые нельзя пропустить. Вход на арену абсолютно бесплатный.

Выступление Нейли Садиевой и Дарьи Седельниковой станет первым женским поединком за всю историю турнира.

«Ещё год назад я смотрела бои по телевизору и очень хотела устроить первый женский поединок на турнире и вот спустя время я здесь. Надеюсь, что это даст толчок и в дальнейшем будет проводиться больше женских выступлений», – рассказала Нейли Садиева.

26 мая Кубок Новосибирской области по единоборствам поставит точку в спортивной карьере Александра Педусона. В этот вечер вместе с ним разделит ринг не понаслышке знакомый ему, молодой и голодный до побед Максим КИРЗО.

«Это бой в первую очередь за наследие», – прокомментировал значимость поединка Александра.

Организацию турнира в память о Сергее Лукинском взял на себя его сын Николай, поддержку ему в этом оказало министерство спорта Новосибирской области. Мероприятие подобного рода это необычный и уникальный способ отдать дань памяти отцу и выполнить свой сыновий долг.

А в завершении пресс-конференции спортсмены порадовали гостей битвой взглядов.

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