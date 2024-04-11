По просьбе Росавиации двух топ-менеджеров «Уральских авиалиний» хотят уволить

Топ-менеджеров «Уральских авиалиний» хотят уволить.

Как сообщает издание «Известия», после повторного расследования об аварийной посадке самолета «Уральских авиалиний» в Новосибирской области, авиакомпания планируют уволить двух своих топ-менеджеров.

В отчете уточняется, что аварийная посадка самолета произошла из-за большого количества нарушений, которые допустил экипаж, что, в свою очередь, свидетельствует о плохой подготовки пилотов к действиям в усложненной ситуации и отсутствие их профессиональной подготовки.

Напомним, что «Уральские авиалинии» хотят утилизировать севший в поле НСО лайнер.