Сибирские регионы получили высокую оценку по ESG-индексу

В ТОП-20 регионов вошла Новосибирская область, а в ТОП-20 городов — Кемерово

Новосибирская область вошла в ТОП-20 регионов с повышенной экологической, социальной и управленческой ответственностью по ESG-индексу городов и регионов. В ТОП-20 городов по тому же критерию попал Кемерово.

ESG-индекс городов и регионов – совместная платформа Сбера и ВЭБ.РФ. анонсированная в ходе ПМЭФ-2023, которая должна помочь регионам решать стратегические задачи и делиться опытом успешной реализации проектов устойчивого развития.

Некоторые регионы и города присутствия Сибирского банка также получили высокие баллы за обеспечение населения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

Кроме того, ряд сибирских территорий высоко отмечен по отдельным показателям — Новосибирская область, а также Бердск, Барнаул и Горно-Алтайск — лидеры в части развития малого и среднего предпринимательства. В области цифровой зрелости высокую оценку получили Новосибирская, Томская и Кемеровская области, а среди городов – Белово, Новокузнецк и Томск.

Татьяна Завьялова, старший вице-президент Сбербанка по ESG:

«Города и регионы ― это центры притяжения усилий всех заинтересованных сторон — государства, бизнеса, населения. Здесь происходит важная часть диалога о совместных действиях, инвестициях и проектах для достижения устойчивого развития. Порядка 75% регионов и крупных городов мира уже взаимодействуют с бизнесом по реализации ESG-проектов или планируют такое партнёрство на горизонте ближайших лет. Поэтому мы разработали новый интерактивный и доступный широкой аудитории аналитический инструмент мониторинга ― ESG-индекс, который позволит получать оперативную и объективную оценку прогресса территорий на пути устойчивого развития. Банк обладает собственной широкой экспертизой и аналитикой: банк участвует в ESG-трансформации более чем 60 субъектов России».

Андрей Самохин, главный управляющий директор ВЭБ.РФ:

«Решение задач по повышению благополучия российских семей, развитию социальной сферы и снижению экологических проблем в городах базируется на работе с большими данными. Так, в ВЭБ.РФ разработан Индекс качества жизни в российских городах, который позволяет нам подкреплять данными свои инвестиционные и управленческие решения. На базе индекса нами в партнёрстве со банком был разработан ESG-индекс, который охватывает уже 85 регионов и 218 городов России и позволяет провести качественный ESG-анализ территорий».