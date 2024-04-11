«Уральские авиалинии» определились с судьбой севшего в поле самолета в Новосибирске

В поле Новосибирска находится самолет Airbus A320.

Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на слова пресс-секретаря авиакомпании «Уральских авиалиний» Веры Гасниковой, самолет Airbus A320, который ранее совершил аварийную посадку в поле Новосибирска, не будут возвращать к полетам.

«Мы оцениваем все риски и склоняемся к тому, чтобы не использовать данное воздушное судно в коммерческой эксплуатации», — прокомментировала Вера Гасникова.

По ее словам, за семь месяцев авиакомпания рассматривала множество вариантов транспортировки самолета с поля.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что «Уральские авиалинии» хотят утилизировать севший в поле НСО лайнер.