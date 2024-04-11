Центр Сибири или город-помойка? Новосибирск оказался завален тоннами мусора после таяния снега. Репортаж

Тонны разбросанных бутылок, пакетов, коробок... После таяния снега Новосибирск превратился в «один большой мусорный контейнер». Горожане негодуют, почему в третьем по численности населения городе России так грязно. При этом власти уверяют, что ежедневно идёт активная уборка. Что сейчас происходит на улицах Новосибирска, и что говорят о «чистоте» городе жители и власти – в материале Сиб.фм.

В начале апреля в Новосибирске началось активное таяние снега, который обнажил грязь и мусор на дорогах, тротуарах, во дворах и парках. Всю зиму жители столицы Сибири усердно трудились над загрязнением пустырей, газонов и тропинок. В некоторых местах от обилия мусора не видно даже кусочка земли.

Самыми загрязнёнными после зимней спячки оказались спальные районы: МЖК, Родники, Снегири и крайние точки левобережья. Впрочем, с внутренней стороны мусор нашёлся даже в центральной части левого берега – и на проспекте Маркса, и на улице Римского-Корсакова. Ещё более удручающей оказалась картина на более отдалённых участках – улицах Серафимовича или Степной.

Только за последнюю неделю читатели Сиб.фм прислали в редакцию массовое количество фото и говорят: «Новосибирск — город помойка. Когда третий в России муниципалитет, центр Сибири, Город трудовой доблести будет чистым»?

«У нас очень загрязнённым оказался пустырь за домом. Захламлена стоянка для автомобилей. В основном это пластик: люди выбрасывали на парковку целлофановые пакеты и пластиковую упаковку», — рассказывает жительница микрорайона «Родники».

«Пластиковые поля» обнажились также на участках, которые примыкают к Красному проспекту – например, на улице Дачной, Сибирской и многих других. Захламлённым оказался и центр Новосибирска.

«По адресу Гоголя, 43А замусорена детская площадка. Причём, здесь совсем недавно установили новые качели, но гуляющие сами же выбрасывают тут мусор», — поделилась местная жительница Татьяна.

Десятилетие борьбы с пылью

В Новосибирске шутят: «в этом году пыль Локтя пережила». Масштабная компания по борьбе с грязью, которая особенно видна с наступлением весны, длится с 2014 года. Пыли уже тогда было столько, что власти решили закупить специальные пылесосы. Четыре машины марки Bucher стоимостью более 4 млн рублей должны были спасти Новосибирск от сухой грязи.

«Они более производительны, так как у них давление большое, и из всех трещин, щелей всасывают грязь», — красиво рассказывал тогда начальник производственного отдела ГУБО мэрии Новосибирска Евгений Антонов.

Однако ситуация не изменилась и спустя два года. В 2016 году в период предвыборной кампании житель Новосибирска Дмитрий Тяглин подаёт иск к действующему мэру Анатолию Локтю. В суде мужчина утверждал, что из-за грязного воздуха он задыхается.

Дело это после информационной шумихи так ничем и не закончилось, но и пыли не убавилось.

Феномен грязи в воздухе изучали многие новосибирские политики, актёры и блогеры. Они выдвигали версии её появления. Новосибирску дали второе имя – Пылесибирск. Однако победить грязь каждую весну так и не удавалось. Проблему хоть не много, но решал общегородской субботник, который проходил ежегодно в Новосибирске в конце апреля, под чутким руководством бывшего мэра Анатолия Локтя с метлой.

Кампанию по борьбе с пылью и мусором хорошо помнит депутат горсовета Ростислав Антонов. Народный избранник говорит, что предложений было множество.

«У нас есть портал «Мой Новосибирск», и в рамках этого проекта можно было сделать паспорта улиц. Подмели место – выложили туда: улица убрана такого-то числа. Положили асфальт – опять написали, что это было такого-то числа. Чтобы был паспорт каждой улицы, и каждый мог его увидеть, – рассказал Сиб.фм Ростислав Антонов.

– Я предлагал это письменно и поднимал вопрос на комиссии по контролю. Писал в департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константину Васильеву, там это всё и было похоронено».

Как известно, Константин Васильев сейчас находится в СИЗО. Его, как раз обвиняют в махинациях с миллионами, которые выделялись на ремонт и уборку дорог. Тогда же многие депутаты указывали на проблемы с содержанием дорог, но сдвинуть проблему с мёртвой точки так и не удалось.

«Привлекали и департамент ЖКХ, однако всё оно погрязло, и так ни разу мы не собрались по этому поводу. Чиновники так и не предприняли никаких мер. Второе, что я предложил сделать, это перевести наши службы, которые занимаются содержанием дорог, не на оплату процесса, а результата, — продолжает Ростислав Антонов.

– Вот у них есть дорога, и они её содержат: платить надо за выполненную работу. Наши МКУ они нацелены не на результат сейчас, а на процесс. Сотрудники просто получают деньги за то, что вышли на работу. А я предложил платить им за чистоту. Если дорога грязная, то мы не платим, как с подрядчиком».

В ДНР — чище!

Как считает новосибирский депутат, сейчас основная грязь идёт с газонов. Это происходит от того, что их также неправильно обслуживают, а в тёплое время года на них ещё и паркуются. Ростислав Антонов отметил, что даже в Донецке, где он сейчас находится в командировке, гораздо чище.

«В Донецке тротуары моют шампунем, здесь чисто. Хочу отметить, что сам город содержится лучше, чем Новосибирск!», — удивляется депутат.

Ростислав Антонов считает, что все проблемы с грязью в Новосибирске – кадрового характера.

Сиб.фм сделал запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, когда в столице Сибири пройдёт масштабный общегородской субботник, и самое главное — кто должен отвечать за уборку мусора после таяния снега, куда жаловаться жителям, если дворы, тротуары, улицы завалены бутылками, пакетами, коробками... Ответа от муниципалитета редакция пока не получила.

Впрочем, ежедневно пресс-служба мэрии Новосибирска публикует информацию об уборке территорий в весенний период. 11 апреля на сайте городской администрации вышел пресс-релиз о том, что за сутки вывезено 38,7 тонн мусора и 327,6 тонн грязи.

«Работают 302 единицы техники. Очищено 73 парковки, островка безопасности, заездных карманов, 163 остановки общественного транспорта, 23 лестницы. Вскрыто 315 ливневок, отмыто 338 дорожных знака. Подметено 437,5 км тротуаров и дорог», — указано в сообщении мэрии Новосибирска.

Уточняется, что сегодня днём, 11 апреля, город убирают 156 единиц техники. Работы идут на улицах: Ипподромской, Владимировской, Большевистской, Котовского, Немировича-Данченко, Первомайской, Окружной, Авиастроителей, Трикотажной, Часовой, на 1-м Мочищенском шоссе, Бугринском мосту и Бердском шоссе.

Кадры жителей с жуткой картиной заваленного мусором городом и «красивые отчёты» властей – пока парадокс. Остаётся надеется, что в ближайшее время улицы, парки и тротуары Новосибирска будут очищены от грязи.