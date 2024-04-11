В Новосибирске для расточительных потребителей электричества тариф вырастет в 2 раза

Вдвое вырастет тариф для расточительных потребителей электричества в Новосибирске.

Пресс-служба Законодательного Собрания Новосибирской области сообщила, что в регионе планируется введение дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения, с привязкой стоимости киловатт-часа к объему потребления. Об этом рассказала заместитель руководителя департамента по тарифам Елена Марунченко на заседании комитета по ЖКХ Законодательного собрания Новосибирской области.

Сейчас тариф для населения составляет 3,66 рубля за кВт/ч, в то время как экономически обоснованный тариф — 5,38 рубля за кВт/ч. Разницу покрывает бизнес через перекрестное субсидирование.

По словам департамента, высокое потребление может быть связано не только с бытовыми нуждами, но и со скрытой коммерческой деятельностью или майнингом.

Для решения проблемы высокого потребления электроэнергии в некоторых домохозяйствах, с 1 июля 2024 года предлагается ввести дифференцированные тарифы — повышение тарифов коснется только 69 потребителей, которые имеют доступ к газоснабжению и могут перейти на другой вид отопления.