В Новосибирске хирург сделал сердце из человеческой кожи

Врач из Новосибирска опубликовал в социальных сетях фотографии, на которых он демонстрирует "сердце", изготовленное из человеческой кожи. На одном из снимков был добавлен текст "Поздравляем с днем рождения".

Этот пост вызвал ожесточенные дебаты и осуждения в медицинском сообществе. Специалисты считают, что такие поступки противоречат профессиональной этике и наносят ущерб репутации медицинской профессии. Общественность также выразила свое негодование по поводу этого инцидента, адресуя упреки как лично врачу, так и всему сообществу пластических хирургов.

Хирург отказался давать разъяснения относительно опубликованных фотографий, заявив, что намерен обратиться в суд. Кроме того, появились сведения о том, что в отношении врача возбуждено уголовное дело по подозрению в использовании поддельных документов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ищут дегустатора пива за 200 тысяч в месяц.