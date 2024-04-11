В Новосибирске мать собирала на лечение сыну с СМА 400 000 рублей и стала жертвой мошенников

Мать 4-летнего Ивана с СМА из Новосибирска искала подработку, но потеряла почти 400 000 рублей.

Анастасия Сухорукова — мать-одиночка из Бердска. Её 4-летнему сыну пару лет назад московские врачи поставили страшный диагноз — спинально-мышечная атрофия, хотя новосибирские медики уверяли, что у него всего лишь синдром «вялого ребенка».

Сыну Анастасии назначили один из дорогих препаратов в мире — «Золгенсма», который успешно применили. Однако, как поделилась женщина с корреспондентом Сиб.фм, Ивану теперь нужна постоянная реабилитация, так как препарат только останавливает развитие заболевания, а не вылечивает полностью.

«Чтобы это все не усугублялось, нужна постоянная реабилитация, желательно раз в три месяца. Помимо этого, нужны корсеты», — отметила она.

Одна реабилитация, по словам мамы Ивана, стоит около 70 000-80 000 тысяч, которую она собирает самостоятельно и с помощью фондов.

«Последнее время я собираю деньги сама, так как у фондов большая загруженность. Нужно ждать год-полтора, а ребенку-то нужно заниматься в любом случае», — делится собеседница.

Для следующей реабилитации в Томске, по словам Анастасии, требуется около 170 000 рублей. Половина суммы требуется на занятия с ортопедом, а вторая на корсет.

Для того, чтобы собрать большую сумму, Анастасия решила найти подработку в интернете. По её словам, в телеграме ей предложили удалённую работу, где за каждое задание платили от 100 до 300 рублей.

«Суть работы заключалась в повышении рейтинга у отелей. Это было первым заданием, нужно было просто ставить 5 звезд и скидывать скриншот в группу», — вспоминает она.

Дальше, по словам Анастасии, появились другие задания. Нужно было бронировать отели, но за свой счёт.

«Надо было покупать бронирование. Оно, например, стоило 517 рублей, которые я закидывала себе на счёт», — продолжает рассказывать она.

После покупки бронирования, Анастасии присылали номер заказа с отелем и возвращали 1 процент с полной стоимостью номера. Например, если номер стоил 50 000 тысяч рублей в сутки, то возвращали 500 рублей.

«Поначалу было все нормально. Я за сутки получила 2000 рублей, которые мне перевели на карту», — рассказывает Анастасия.

На следующий день, вспоминает сибирячка, стали попадаться уже дорогостоящие объекты. Она продолжила вкладывать средства, чтобы бронировать отели. На это ушло 358 тысяч рублей.

«На личном счете показывало зарплату — 1,2 млн рублей. Я нажала вывести, но деньги не пришли. Через 30 минут связалась с менеджером, которая сказала, что нужно заплатить налог в 166 тысяч рублей. Тогда я поняла, что это мошенники», — сетует она.

Анастасия поняла, что стала жертвой мошенников не первой. В интернете она узнала, что люди доверяли данному телеграм-каналу, так как в первый день работы действительно всем возвращали заработанные деньги, поэтому пользователи без подозрений стали вкладывать большие суммы на следующий день, чтобы "бронировать" дорогие отели.

Анастасия обратилась в полицию в надежде, что мошенников поймают.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске аферисты повесили на студентку РАНХиГС кредит в 800 тысяч рублей и заставили раздеться на камеру.