В Новосибирске нашли 17-летнего парня, который загадочно пропал

Оказалось, что всё это время мальчик был в Омске.

10 апреля стало известно, что завершились поиски парня, который пропал в декабре прошлого года в Новосибирске.

По информации следственных органов, по факту его исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мать парня сообщила, что парня нашли и с ним все хорошо.

Известно, что он находился в Омске вместе с другом, который также пропал. Причина длительного отсутствия связи с родными остается неизвестной. Перед исчезновением парень удалил свои аккаунты в социальных сетях.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирца, который пропал после теракта в «Крокусе», признали мертвым.