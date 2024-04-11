В Новосибирске почти неделю вызволяли провалившийся под лед внедорожник

Land Cruiser силами спасателей-водолазов и местных рыбаков 11 апреля удалось достать из ледового плена.

Иномарка провалилась под лед в 6 апреля. Владелец пыталась самостоятельно вытащить авто, но безуспешно. На помощь мужчине пришли местные спасатели-водолазы, которые частично подняли транспорт, благодаря чему он не утонул.

О плачевной ситуации узнали рыбаки и присоединились к спасательной операции, распространив информацию по чатам, где ее увидел спасатель Константин Бондаренко. Он привлек бригаду на двух автомобилях.

Общими усилиями к вечеру 11 апреля Land Cruiser достали, сообщил Горсайт.

Напомним, накануне, 10 апреля, на Новосибирском водохранилище нашли труп рыбака. Он провалился под лед и не смог выбраться.