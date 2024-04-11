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общество

В Новосибирске предупредили о пике пожароопасного сезона с 20 апреля по 20 мая

Фото: Сиб.фм

В лесах Сибири прогнозируют первый пик пожароопасного сезона.

Как сообщила пресс-служба информационного агентства ТАСС, ссылаясь на слова начальника отдела контроля и анализа охраны и защиты лесов департамента лесного хозяйства по СФО Геннадия Долгушина, федеральное агентство лесного хозяйства ожидает пик лесопожарного сезона в регионах Сибири с 20 апреля по 20 мая 2024 года, в том числе и в Новосибирской области.

По его словам, первая причина возникновения пожара в лесах связана с нарушением правил пожарной безопасности со стороны местных жителей, в особенности, когда начинается сезон активного отдыха в пределах леса.

Геннадий Долгушин также уточнил, что второй пик пожаров придется на конец сентября и начало октября.

Напомним, что пожарные Новосибирской области спасли 31 человека за прошедшую неделю.

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Валерия Митрохина
Журналист

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