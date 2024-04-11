В Новосибирске спасатели вылавливают вещи из рек, чтобы расчистить дорогу талым водам

Продолжается работа по обеспечению безопасности от паводков в Новосибирске.

Специалисты муниципальной аварийно-спасательной службы завершили очистку реки Ельцовки-1 от мусора, в результате чего уровень воды снизился на 40 сантиметров. Это позволяет свободно двигаться талым водам по малым рекам, что является важным аспектом безопасности в период паводков.

В настоящий момент в Новосибирске нет подтопленных участков, что свидетельствует о успешном первом этапе борьбы с талыми водами. Городские службы ежедневно отслеживают уровень воды в реках и речушках, быстро реагируя на возможные проблемы, такие как заторы в руслах.

Начальник муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин подчеркнул, что мусор, который люди выбрасывают в малые реки, становится серьезной проблемой. Спасатели вылавливают из воды различные предметы, включая холодильники, диваны и матрасы. Это не только создает угрозу для окружающей среды, но и усложняет работу по обеспечению безопасности от паводков.

Спасатели продолжают мониторинг ситуации и подготовку к возможной второй волне паводка, ожидаемой на 10 дней раньше обычного из-за погодных условий.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Кировском район может появиться набережная с речным трамвайчиком.