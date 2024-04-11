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общество

В Новосибирске задержан экс-начальник антикоррупционного управления МВД

Фото: Сиб.фм

Экс-начальника антикоррупционного управления МВД Новосибирской области задержали за взятку.

По данным источников “Ъ-Сибирь”, в Новосибирске задержали экс-начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка МВД Новосибирской области Владимира Вялкова.

Сообщается, что в отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере — Вялкову грозит от 8 до 15 лет.

В уголовном деле речь идет о покровительстве бутлегеров.

Напомним, что В Новосибирске экс-главу дептранса оставили в СИЗО до 20 мая.

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Валерия Митрохина
Журналист

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