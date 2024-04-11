В Новосибирской области названы 20 опасных рек из-за паводка

Названы опасные реки из-за паводка.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, в регионе продолжается паводковая ситуация, при которой возможно подтопление территорий. Данное явление возникает из-за резкого потепления и увеличения количества воды.

В том числе, в связи с изменением структуры и уменьшением толщины льда, увеличивается вероятность возникновения несчастных случаев и происшествий на водоемах, связанных с провалом людей при выходе на лед.

Сотрудники МЧС предупреждают, что сейчас особо опасны места на территории Новосибирской области находятся в стороне Новосибирского водохранилища, на водных объектах города, на реках Обь, Бердь, Иня, Омь, Карасук, Майзас, Тара и Каргат, также на озерах Чаны, Малые Чаны, Яркуль и Сартлан и другие.

Напомним, что в Новосибирске сообщили о возможном риске прорыва плотины ГЭС.