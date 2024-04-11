Житель Читы клюнул на уловку мошенника и лишился 15 тысяч рублей

Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого, им оказался 32-летний житель Пензы.

Житель Читы повелся на уловку интернет-мошенника и лишился 15 тысяч рублей. Об этом обобщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

Выяснилось, что 40-летний читинец присматривал в интернете лазерное оружие. Однако цены на него были слишком высокие. Но в этот же день, ему в мессенджере написал неизвестный и предложили купить желаемый товар за меньшую стоимостью. Лжепродавец выслал несуществующие фотографии товара и попросил оплату авансом, а после этого пропал из сети.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражам правопорядка удалось найти и задержать подозреваемого афериста. Им оказался 32-летний житель Пензы. Мужчина в содеянном признался и теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, весной активизировались мошенники, предлагающие оценить работу турфирм.



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