257 затопленных участков, смертельное ДТП, похороны погибшего в «Крокусе»: главное в Новосибирске 12 апреля

Самые важные Новости Новосибирской области за день в подборке Сиб.фм — сегодня 12 апреля.

12 апреля в региональном ГУ МЧС сообщили о подтоплении 205 дачных и 52 приусадебных участков в семи районах области. Также затоплены два низководных автомобильных моста и отдельные участки дорог местного значения. Не было затронуто жилых домов. Наиболее сложная ситуация складывалась в Кочковском районе, где в выходные дни уровни воды в реке Карасук достигли критических значений.

В Краснозерском районе произошло смертельное ДТП. 52-летний водитель Mitsubishi Outlander, двигаясь со стороны санатория «Краснозëрский» в направлении села Красный Хутор, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с минивэном Nissan Liberty. Погибли управлявший Mitsubishi мужчина и его пассажир.

Сегодня в Новосибирске простились с Григорием Будько, который погиб в теракте в Подмосковном Crocus City Hall.

В Железнодорожном районном суде 12 апреля вынесли приговор главе Центрального округа Новосибирска Сергею Канунникову, которого обвиняли в сносе стелы, установленной в честь 45-летия Победы. Его оправдали.

В Новосибирске на улице Виталия Потылицына люди увидели, как кто-то с верхнего этажа многоэтажки выкинул кота. Животное выжило благодаря своевременной помощи очевидцев, которые вызвали участкового.