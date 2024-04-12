Депутаты Законодательного Собрания обсудили ограничение продажи алкоголя в жилых домах

Вопросы, связанные с законодательным регулированием розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания, обсудили депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции.

С докладом перед депутатами выступил начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Новосибирской области, майор полиции Алексей Бабий.

«На наш взгляд, это изменения достаточно существенные, поскольку они наделили правом субъекты Российской Федерации принимать решения, связанные с реализацией алкогольных напитков в объектах, которые оказывают услуги населению в виде питания. На сегодняшний день это проблема, связана с тем, что это становится местом притяжения определенного круга людей. Сборища, как правило, сопровождаются нарушениями общественного порядка: шум, иногда стрельба, драки», – перечислил майор полиции.

Алексей Бабий рассказал, что за 2023 год в Новосибирской области в состоянии алкогольного опьянения было совершено 4 057 преступлений из них особо тяжких 500, тяжких 616, средней тяжести 985, небольшой 1 956. Цифры достаточно внушительные. Если говорить о правонарушениях, связанных с преступлениями на бытовой почве, то в прошлом году было совершено 29 убийств, из которых 25 были совершены в состоянии алкогольного опьянения».

Также майор полиции отметил, что процент тяжких, либо преступлений средней тяжести с вредом здоровью, совершенных в состоянии алкогольного опьянения составляет 72%.

«Состояние правопорядка на улице – важный индикатор, который мы постоянно наблюдаем – это распитие алкогольных напитков в общественных местах, появление лиц в состоянии опьянения и в том числе употребление несовершеннолетними и появление их в состоянии опьянения», – отметил Алексей Бабий.

По данным за 2023 год выявлено 9 267 фактов распития алкогольных напитков в общественных местах. Появлялись в состоянии алкогольного опьянения 3 125 человек. Также было задержано 305 несовершеннолетних, прибывающих в состоянии алкогольного опьянения.

«Считаем целесообразным рассмотреть вопрос о том, чтобы в объектах, где осуществляется организация общественного питания, реализуется алкоголь, и они располагаются в жилых домах, либо на прилегающих территориях, ввести запрет на реализацию алкоголя. В остальных объектах ввести ограничения временного характера с 22 до 8 часов утра. Чтобы у нас в регионе не было круглосуточной реализации алкоголя», – подытожил Алексей Бабий.

Депутат Яков Новосёлов задал вопрос о том, как будет вестись продажа алкоголя в ресторанах? «По времени», – ответил Алексей Бабий.

Евгений Смышляев задал вопрос: «Будет вообще полностью исключена возможность в многоквартирных домах под любым видом реализовывать алкогольную продукцию?»

Алексей Бабий уточнил, что это требование федерального закона и сослался на пункт 4.2 статьи 16 федерального закона от 14 февраля 2024 года № 6-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

«Думаю, что это решение будет жёстким и принципиальным, но в то же время взвешенным, – председатель комиссии регионального парламента Александр Шпикельман. – И депутаты Заксобрания, и представители Правительства области за то, чтобы ужесточить продажу алкогольной продукции. Прежде всего, речь идёт о крепких алкогольных напитках, которые сейчас продаются в питейных заведениях. Но с вероятностью 99 процентов не будет и круглосуточной торговли пивом, пивными напитками в жилых домах. Будет действовать до определённого времени продажа в магазинах, и до определённого времени – в ресторанах и барах».