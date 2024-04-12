Для ремонта здания «Дом «Аэрофлота»» в Новосибирске ищут подрядчика

В Новосибирске отремонтируют здание «Дом «Аэрофлота»».

На сайте госзакупок появилась информация о том, что в Новосибирске объявили тендер на разработку проектной документации для ремонта здания «Дом «Аэрофлота»» по адресу улица Красный проспект, 44.

По информации документов, подрядчику предстоит обследовать внутренние помещения здания, выявить дефекты и разработать архитектурные и конструктивные решения.

Стоимость контракта составляет 766,7 тысяч рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 17 апреля 2024 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в новосибирском микрорайоне снесут 46 жилых домов.