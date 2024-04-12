Экс-главе ЦОДД Трещеву не удалось обжаловать приговор за взятку в Новосибирске

В Новосибирске Областной суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб защитников на приговор экс-главы ЦОДД.

По данным пресс-службы в социальной сети “ВКонтакте” в группе “Суды общей юрисдикции Новосибирской области” сообщил, что 12 апреля текущего года Новосибирский областной суд оставил без изменений приговор районного суда в отношении экс-главы ЦОДД Вячеслава Трещева.

Напомним, что Трещев был задержан 19 декабря 2022 года с поличным. Он обвиняется по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).