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общество

Экс-главе ЦОДД Трещеву не удалось обжаловать приговор за взятку в Новосибирске

Фото: Новосибирский областной суд

В Новосибирске Областной суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб защитников на приговор экс-главы ЦОДД.

По данным пресс-службы в социальной сети “ВКонтакте” в группе “Суды общей юрисдикции Новосибирской области” сообщил, что 12 апреля текущего года Новосибирский областной суд оставил без изменений приговор районного суда в отношении экс-главы ЦОДД Вячеслава Трещева.

Напомним, что Трещев был задержан 19 декабря 2022 года с поличным. Он обвиняется по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

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Валерия Митрохина
Журналист

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