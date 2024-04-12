Эксперты прогнозируют рост рынка рублевых сбережений до конца первого полугодия

По оценке ВТБ, в марте 2024 года российский рынок рублевых пассивов вырос на 1,2%. Сам банк растет быстрее рынка – портфель классических розничных сбережений в рублях в марте увеличился на 3,8% – на 250 млрд рублей. А по итогам 1 квартала 2024 года портфель рублевых пассивов кредитной организации вырос на 9% и достиг отметки в 6,8 трлн рублей.

Как сообщает пресс-служба банка, прирост портфеля рублевых пассивов за 1 квартал 2024 оказался выше практически в 6 раз по сравнению аналогичным периодом прошлого года, а сам объем портфеля на конец марта 2024 вырос на 44% по сравнению с мартом 2023 года. Спрос на сберегательные продукты на финансовом рынке остался стабильным.

Наибольшая сумма, размещенная на рублевых вкладах, традиционно приходится на столичный регион (суммарно более 2 трлн) и Санкт-Петербург (почти 405 млрд). В топ-10 регионов по общей сумме рублевых вкладов также входят Ростовская область (119,5 млрд), Краснодарский край (более 109 млрд), Нижегородская область (более 96 млрд), Республика Татарстан (более 95 млрд), Воронежская область (более 84,5 млрд), Самарская область (почти 84 млрд) и Свердловская область (более 83,5 млрд).

Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) также отмечает сохранение активного спроса на сберегательные продукты у жителей Республики Крым и Севастополя. Общий объем срочных депозитов в РНКБ с начала года вырос на 4,8% и достиг 106,4 млрд руб. С начала года клиенты открыли порядка 63 тыс. вкладов (для сравнения, за аналогичный период 2023 года было открыто 37 тысяч вкладов).

По прогнозам экспертов, объем рынка рублевых сбережений продолжит стабильно расти до конца первого полугодия, а рублевые депозиты останутся самым востребованным и популярным инструментом у клиентов. Прогнозируемое смягчение денежно-кредитной политики регулятора во втором полугодии повлечет за собой корректировку ставок по вкладам у основных игроков рынка.

Ранее эксперты отмечали, что принятое в марте 2024 года решение Центрального Банка РФ сохранить ключевую ставку на уровне 16% поддержало высокую доходность на рынке сбережений. В целом в 2024 году ожидают увеличения рынка пассивов в отечественной валюте на 15,6%.