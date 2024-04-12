Крупный банк рассказал о карьерных возможностях на форуме «Найти IT» в Новосибирске

700 посетителей форума «Найти IT» в Новосибирске узнали о работе , стажировках и обучении в Сбере и «Школе 21».

«Найти IT» — ежегодный карьерный форум для студентов и всех желающих начать работу в сфере IT, где технологические компании представляют свои площадки, отвечают на вопросы соискателей и разыгрывают призы и корпоративный мерч.

На стенде банка представили интерактивную и образовательную программу. Участники знакомились с IT-вакансиями и курсами развития в компании, проходили интерактивные логические тесты, генерировали свои цифровые портреты в нейросети Kandinsky. Посетители мастер-классов заглянули внутрь профессии IT-специалиста в банке – эксперты помогали развивать необходимые soft skills и познакомили с принятыми в компании библиотекой курсов, продвинутыми практиками разработки и системой наставничества.

Елена Руднева, HR-директор Сибирского банка:

«Мы – технологическая компания, которая находится в постоянном поиске профессионалов, готовых развиваться. Мы обновляем образовательные курсы и возможности стажировки, ответственно подходя к каждому соискателю. Наши двери открыты для всех, кто стремится стать IT-специалистом в банковской сфере»

Денис Колодный, Руководитель регионального офиса «СберТеха» в Новосибирске»:

«Наш банк до сих пор недооцененный бренд в ИТ-сообществе Новосибирска. На подобных мероприятиях, мы показываем, что занимаемся на самом деле очень интересными вещами, и те, кто устраивается к нам, могут научиться очень многому. Мы делаем это систематически уже несколько лет, и ситуация с кандидатами в начале пути и сегодня – кардинально отличается в лучшую сторону».