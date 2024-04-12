Корабли на орбите и Кикина в городе: фотофакты освоения космического пространства в Новосибирске

Сегодня, 12 апреля, в России отмечают День космонавтики. Новосибирск, несмотря на отсутствия космодромов, сыграл немаловажную роль в истории освоения Вселенной. Город воспитал легендарных космонавтов, таких как Герман Титов, Павел Попович, Борис Волынов, Анна Кикина, которая с 2016 года является единственной женщиной в составе Роскосмоса, а известный ученый Юрий Кондратюк рассчитал траекторию полета к Луне, которой в дальнейшем воспользовались космонавты NASA. Еще больше фактов о космическом Новосибирске — в материале Сиб.фм.

Площадь Кондратюка

В центре города есть площадь, названная в честь учёного Юрия Кондратюка, который уже в 1919 году разработал оптимальную траекторию полёта на Луну, а затем эти расчёты использовала NASA в программе «Аполлон». С 1927 по 1932 годы Кондратюк проживал в Новосибирске, где написал одно из своих главных произведений — «Завоевание межпланетных пространств». Музей, посвящённый его творчеству, открыли в здании на улице Советской, где работал учёный. Открытие музея состоялось по случаю визита американской делегации под руководством астронавта Нила Армстронга. Армстронг взял горсть земли рядом с домом Кондратюка и заявил: «Эта земля для меня имеет не меньшую ценность, чем лунный грунт».

В Новосибирске также расположен аэрокосмический лицей, названный в честь Кондратюка. Интересный факт: одна из выпускниц лицея вырастила помидоры из семян, которые побывали в космосе на американском челноке.

Станция метро «Гагаринская»

Исходя из названия станции понятно, что она носит имя космонавта №1 — Юрия Гагарина. Её открыли в 1992 году. Архитекторы продемонстрировали высокий уровень мастерства в оформлении станции: серебристые круглые колонны вдоль платформы напоминают о космическом корабле, множество ламп на потолке создают иллюзию звёздного неба, а из иллюминаторов на стенах станции улыбается сам великий космонавт.

Интересно, что сам Юрий Гагарин дважды посетил Новосибирск. В 1962 году самолёт Ил-18 с делегацией космонавтов совершил ночную посадку на дозаправку в аэропорту Толмачёво по пути в Японию. Гагарин даже спустился с борта, но его не встречали официально. По возвращении из Японии делегация снова остановилась в Новосибирске. В этот раз космонавта встречали с почестями — представители власти, генералы, строители аэропорта, пилоты и штурманы.

Космические улицы

В Новосибирске можно встретить много улиц с интересными и символичными названиями, связанными с космосом. На левом берегу города простирается улица Космическая, рядом с которой расположен технический университет с факультетом летательных аппаратов. В этом же районе находятся сквер Гагарина и улица Титова, названная в честь космонавта Германа Титова.

Еще одна улица, Восход, ведущая к мосту, напоминает о первом в мире космическом корабле, на котором в 1962 году совершили полет без скафандров. В других районах города также можно встретить улицы, посвященные ученным: Королёва и Циолковского в Дзержинском районе. Также есть улица Терешковой в Академгородке, названная в честь первой женщины-космонавта.

Планетарии

В Новосибирске располагается два планетария. Самый крупный из них находится на Ключ-Камышенском плато. Здесь посетителям рассказывают о космосе, проводят лекции о астероидах и показывают фильмы о черных дырах под реальным куполом. Кроме того, здесь часто устраивают астрономические наблюдения: в дни, когда пролетает какой-то метеорит, на площадке устанавливают сразу несколько огромных телескопов. Любой желающий может взглянуть на ночное небо и насладиться видом звезд.

Сейчас Большой Новосибирский планетарий носит имя космонавта Анны Кикиной, которая родилась и выросла в столице Сибири. Она стала пятой женщиной-космонавтом и первой из Новосибирска. октябре 2022 года она стала первым российским космонавтом, совершившим полёт на корабле CREW DRAGON в рамках программы перекрёстных полётов между двумя странами. Полёт продолжался 157 суток 10 часов 01 минуту. В 2024 году ей присвоили звание Героя России.

«В честь космического полёта нашей землячки – безусловно, исторического для мегаполиса – мы приняли решение присвоить Большому новосибирскому планетарию её имя. Авиационная наука продолжает развиваться в Новосибирске, сегодня здесь производят уникальные аппараты для космической отрасли. Мы много сделали для развития отечественной космонавтики. И теперь в нашем городе есть свой космонавт», — делился экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть в июне 2023 года.

Университет геосистем и технологий (СГУГиТ) имеет свой собственный планетарий, который был открыт в 1952 году, задолго до первого полета человека в космос. В этом планетарии проводятся занятия по астрономии для школьников, действует астрономический кружок, а сотрудники кафедры астрономии и гравиметрии готовы консультировать всех желающих по вопросам астрономии.

«Буран»

В 80-е годы завод им. В. П. Чкалова активно участвовал в создании знаменитого орбитального космического корабля многоразового использования — «Буран». Сотрудники предприятия занимались производством створок полезного груза и створок ниши шасси для этого корабля, играя важную роль в его конструкции. Конструкторы-разработчики подчеркивали, что открытие и закрытие этих створок имели критическое значение: «если створки не открылись — это невыполнение программы, а если они не закрылись — это катастрофа».

В те годы, когда советская космонавтика находилась на пике своего развития, Новосибирск прозвучал по всему миру. 15 ноября 1988 года «Буран» успешно совершил беспилотный полет на околоземную орбиту и благополучно вернулся на Землю, вызвав восхищение и уважение. Однако в 90-е годы разработки по проекту «Буран» были прекращены, и программа закрыта. Сегодня фрагмент створки полезного груза орбитального корабля можно увидеть в музее истории завода, напоминая о тех славных временах, когда сотрудники завода им. В. П. Чкалова принимали участие в захватывающих космических открытиях.

Многомилионный Новосибирск из Космоса

А так столица Сибири выглядит из космоса.

Космонавт Сергей Рязанский опубликовал в своей соцсети снимок Новосибирска, сделанный с высоты около 400 километров в 2017 году.

Отмечается, что фотографию россиянин сделал с борта Международной космической станции во время прохождения специальной парашютной подготовки космонавтов (СППК).

В подписи к снимку Рязанский отметил, что многие просили его сфотографировать Новосибирск. «Город справедливо называют некоронованной столицей Сибири. А в Бердске, пригороде Новосибирска, мы проводили СППК несколько раз», — говорится в описании под фото.

На фотографии видны крупнейшие городские магистрали и мосты, включая красную арку Бугринского моста, а также крупные микрорайоны, такие как ВАСХНИЛ.