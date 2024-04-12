Новосибирская космонавт Кикина не могла ходить 4 дня после полета в космос

Космонавт из Новосибирска рассказала про свое состояние после полета в космос.

В День космонавтики портал Горсайт пообщался с новосибирским космонавтом и Героем России Анной Кикиной, которая поделилась своими впечатлениями после полета в космос.

Сибирячка рассказала, что у всех процесс восстановления после полета происходит по-разному, но на адаптацию организма к привычному укладу жизни уходит порядка двух недель.

В целом, процесс восстановления проходит не так просто. По словам Анны, она начала самостоятельно ходить только через 4 дня после прибытия на Землю.

“Полностью функциональной почувствовала себя через восемь месяцев. То, что вещи не летают, а лежат – было как раз привычно”, — рассказала Кикина.

Напомним, что космонавт из Новосибирска Анна Кикина побыла на концерте Viva Avia.