Новосибирские эксперты рассказали как готовятся встречать паводковые воды

В Советском районе мониторят состояние нижнего бьефа реки Оби и изучают график пропуска паводковых вод – на ежегодном совещании в районной администрации с участием экспертов, представителей структурных подразделений мэрии, спасательных служб и председателей потенциально затопляемых садоводческих обществ обсудили готовность к возможным рискам при прохождении половодья.

«Чтобы обсудить гидрологическую обстановку в первую и вторую волны паводка, мы традиционно приглашаем представителей садоводческих обществ, находящихся в пойме реки Оби, экспертов – руководителей Верхне-Обского бассейнового водного управления, РусГидро, департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии», – рассказал глава администрации Советского района Дмитрий Оленников. По его словам, на территории района пропуск талых вод через коллекторы прошел без ЧС, подтоплений не было, только локальные скопления воды на улично-дорожной сети.

По информации департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии, город к пропуску талых вод готов, системы оповещения проверены. Для прохождения паводка без происшествий привлечены силы и средства не только муниципальной аварийно-спасательной службы, но и дорожных служб, жилищного и строительного комплекса.

На сегодняшний день сформированы бригады для выполнения неотложных работ, проведены противоаварийные тренировки, налажено взаимодействие с органами власти, МЧС, Верхне-Обским бассейновым водным управлением. Новосибирская ГЭС полностью готова к прохождению паводкового периода – на основании утвержденного на заседании межведомственной рабочей группы графика наполнения Новосибирского водохранилища и в соответствии с заданием Федерального агентства водных ресурсов в лице Верхне-Обского бассейнового водного управления – заверил исполняющий обязанности заместителя директора – главного инженера филиала ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС» Антон Дронченко.

Свободная емкость водохранилища позволит принять воду из Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. Ведется ежесуточный контроль гидрометеорологической обстановки, мониторинг уровней воды в верхнем и нижнем бьефах гидроузла.

По информации Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, половодье 2024 года ожидается средней водности. Максимальный расход в нижний бьеф, согласно прогнозу, не будет превышать 4 110 м3/с – это не должно привести к подтоплениям.

Актуальную информацию о гидрологической обстановке Новосибирского водохранилища можно посмотреть на официальном сайте ПАО «РусГидро»: http://www.rushydro.ru/hydrology/informer/.