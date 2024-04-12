В Новосибирске дочь погибшего военнослужащего пожаловалась Путину на дорогое образование

Сирота из Новосибирска Карина Булаева, дочь погибшего военнослужащего, учится на факультете журналистики в НГПУ. У семьи не было денег на обучение, тогда единственный близкий человек – бабушка Оксана Дубко – решила обратиться к президенту России Владимиру Путину. Подробности истории – в материале Сиб.фм.

Карина Булаева поступила на факультет журналистики в НГПУ в 2021 году. Она ещё в младенчестве осталась без отца: военнослужащий погиб, а когда ей было 15 лет, то умерла и мама. На бюджет сироте не удалось поступить: вместе бабушка студентки отдаёт солидные деньги за обучение.

В декабре 2023 года пенсионерка Оксана Дубко написала о трудной ситуации на прямую линию президента России Владимира Путина.

«Девочка учится платно, так как на факультете нет бюджетных мест. Оплачиваю учёбу я, бабушка. Помогите, пожалуйста, с бюджетным местом»,

– говорится в обращении Оксаны Дубко.

На такую меру – обращение к президенту – пенсионерку подтолкнули крайние обстоятельства: требуется ежегодно более сотни тысяч на обучение.

«Я сейчас учусь на третьем курсе. Мы решили обратиться на прямую линию в надежде, что будут выделены бюджетные места из Москвы. Я школу окончила с золотой медалью, в университете тоже учусь на отлично, — рассказала Сиб.фм студентка Карина Булаева. – После этого пришло письмо из министерства просвещения в Новосибирск».

Крик о помощи от бабушки новосибирской студентки попал на рассмотрение министерства просвещения РФ. Из ведомства на имя 20-летней студентки пришёл ответ. Во-первых, бабушке, как опекуну, посоветовали оформить налоговый вычет. Разъяснили и ситуацию с бюджетными местами.

«В случае перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное, утверждённых приказом Минобрнауки России от 6 июня 2013 года, переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии свободных мест, — говорится в ответе минпросвещения России.

– Количество вакантных бюджетных мест определяется образовательной организацией как разница между контрольными цифрами соответствующего года приёма (количество мест приёма на первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся в образовательной организации по соответствующей образовательной программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения».

Платное общежитие

Как отчитались в НГПУ, свободных бюджетных мест по специальности журналистика в вузе нет. Но зато после обращения к президенту выяснился и ещё один факт: с сироты необоснованно брали деньги за проживание в общежитии.

«Договор найма жилого помещения был заключён 25 августа 2021 года до начала учебного года. Локальные нормативные акты Университета устанавливают дополнительные льготы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде освобождения от платы за проживание на основании личного заявления», — говорится в ответе министерства просвещения России, которое получила Карина Булаева.

Выяснилось, что сирота с бабушкой, которые еле наскребали на обучение в вузе, третий год переплачивают ещё и за общежитие – в среднем это более 5000 рублей в месяц. За всё время обучения Карина переплатила около 33 000 рублей. Сейчас девушка намерена вернуть эти деньги.

«В институт после обращения на линию президента пришли вопросы: почему у меня нет никаких льгот? Со мной были проведены различные беседы с проректорами, меня много куда вызывали. И юрист с меня взяла расписку, что я все эти годы в общежитии живу бесплатно, хотя я всегда платила,

- рассказала Сиб.фм Карина. – Я учусь на внебюджете, ещё и плачу за общежитие. Например, у меня соседка на бюджете и платит за комнату 5000, а я могу заплатить семь тысяч».

После того, как специалисты минпросвещения РФ запросили информацию в вузе, выяснилось, что Карина платила деньги за общежитие, «проживая бесплатно».

«Я полагаю, что мне должны вернуть эти деньги. В минпросвещения мы отправили ответное письмо, к которому приложили оставшиеся чеки, в доказательство того, что я платила за общежитие»,

- заключила Карина Булаева.

Корреспондент Сиб.фм также позвонил в правовой отдел НГПУ, чтобы получить комментарий по данной ситуации. Однако редакции было предложено отправить письменный запрос, что и было сделано.

Напомним, сироты могут рассчитывать не только на льготы при обучении в вузах, но и на предоставление бесплатного жилья. Так, например, только в Сузуне в 2024 году сдали два девятиквартирных дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.