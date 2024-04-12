Первые ракеты, мадам МиГ, Гагарин и Армстронг в городе: пять исторических фактов освоения космоса в Новосибирске

Как Новосибирск связан с освоением Вселенной? В честь Дня космонавтики Сиб.фм собрал историю освоения неизведанного. Читайте малоизвестные факты.

«Завоевание межпланетных пространств» началось в Новосибирске

Космическая история Новосибирска началась почти сто лет назад с человека, имя которого носит одна из площадей города. Юрий Кондратюк прожил в нашем городе с 1927 по 1932 год. Настоящее имя этого гениального изобретателя-самоучки – Александр Шаргей. Жить по поддельным документам ему пришлось после побега из армии белогвардейца Деникина. По этой же причине он отправился в Сибирь.

Именно здесь, в Новосибирске, в 1929 году вышла его основная книга – «Завоевание межпланетных пространств». Он издал её на свои средства, полученные за изобретения и рационализацию – его идеи по освоению космоса были настолько смелыми, что, несмотря на то, что в научной среде были восприняты с энтузиазмом, ни одно издательство не решилось бы его напечатать.

Он изобрел схему «челнока» – крылатого космического корабля, придумывал костюмы для космонавтов, специальные кресла для них, моделировал выход в открытый космос, космические базы для заправки кораблей на орбите Земли и других планет. Многоступенчатые ракеты – тоже идея Кондратюка.

Сейчас это сложно представить, но еще тогда, более 100 лет назад, в голодном 1919 году, он рассчитал оптимальную траекторию полета на Луну. Именно эти расчеты позже были использованы NASA в программе «Аполлон». Впоследствии эта траектория получила название «трассы Кондратюка».

В здании, где работал сибиряк, на улице Советской, позже открыли музей. Согласно городской легенде, глава американской делегации, посетившей Новосибирск – Нил Армстронг, первый астронавт, побывавший на Луне, набрал пригоршню земли рядом с домом Юрия Кондратюка и произнес: «Эта земля для меня имеет не меньшую ценность, чем лунный грунт».

Сегодня новую смену тех, кто будет осваивать межпланетное пространство, воспитывает новосибирский аэрокосмический лицей, получивший имя Кондратюка.

Будущие космонавты учились летать в коченевском небе

Перед входом в краеведческий музей в поселке Коченево можно увидеть настоящую спускаемую капсулу космического аппарата и стелу с уходящей в небо ракетой. Какое отношение к космосу имеет Коченево

Именно здесь, в коченевском небе, в 50-х годах учились летать второй советский космонавт, первый человек, совершивший длительный космический полёт, Герман Титов. А также будущие космонавты Борис Волынов и Павел Попович.

Дело в том, что с 1946 по 1961 годы в Коченево находился тренировочный аэродром для полетов курсантов Сталинградского высшего авиационного училища летчиков имени Краснознаменного Сталинградского пролетариата.

Этим событиям и посвящена открытая в 2012 году экспозиция «Они летали в коченевском небе», которая стала визитной карточкой музея и достопримечательностью района.

А капсулу, расположенную у входа в музей, испытывали на прочность при столкновении с так называемым космическим мусором на заводе измерительных приборов НОЗИП, который был эвакуирован в 1941 году в Коченевский район из Павлодара и работает до сих пор.

А еще в краеведческом музее хранятся книги, подаренные космонавтами, и настоящее бортовое питание в тюбиках.

Среди коченевцев ещё живы те, кто общался и дружил с Германом Титовым. Ценны воспоминания о личном общении с космонавтом жительницы Коченево, Отличника просвещения РФ Валентины Петровны Богомоловой (Прохоровой), работавшей в то время библиотекарем: «Герман Титов с друзьями были активными читателями. Они очень любили журнал «Техника молодежи», читали, спорили». Когда официально объявили о полете второго космонавта, для нее это было настоящей сенсацией. Она долго не могла поверить, что полет совершил тот самый, её хороший знакомый, Герман Титов. Позже ей довелось встретиться уже с космонавтом Титовым в 1962 году в Москве, где она в составе делегации района участвовала в XΙV съезде ВЛКСМ.

Ещё больше открытий, связанных с коченевским небом, можно увидеть в уникальном Музее авиации и космонавтики им. Германа Титова, который по собственной инициативе организовал в поселке бывший летчик Владимир Смирнов.

Станция метро Гагаринская появилась неслучайно

О космической истории Новосибирска напоминает и станция метро Гагаринская. Первый космонавт мира побывал на новосибирской земле в 1962 году дважды. И, хотя эти визиты были кратко­временными и представляли собой лишь остановки по пути в Японию и обратно, новосибирцам они запомнились надолго.

Впервые Юрий Гагарин остановился в нашем городе 20 мая, глубокой ночью. Официальной встречи не было, об этом событии почти никто не знал. А обратный спецрейс прибыл в Новосибирск в первой половине дня 30 мая. На этот раз город устроил герою и его супруге радушный торжественный прием, в аэропорту собрались военные, чиновники, общественники и все, кто хотел увидеть первого космонавта Земли.

Золото нашего завода используется для прошивки скафандров

Не только люди, но и заводы помогали развитию космоса. Например, на Новосибирском аффинажном заводе делали оболочку для первого искусственного спутника земли, запущенного в 1957 году. И до сих пор золото нашего завода используется для прошивки скафандров, в деталях и соединениях ракетной и космической техники.

Подготовкой космических полётов занимались в СибНИА им. С. А. Чаплыгина, там проводили испытания перед полётом многоразового космического корабля «Буран». А для создания самого корабля «Буран» использовались разработки конструкторов Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова.

Тесно связан с космическими разработками и Академгородок СО РАН. Новосибирские ученые придумывали, как защитить космические аппараты от метеоритов, создавали волокно для космических костюмов, огнеупорное и сохраняющее тепло. Наши ученые и сейчас участвуют во многих проектах, связанных с космосом.

Единственная женщина в отряде Роскосмоса

Новосибирский авиаклуб воспитал десятки прославленных лётчиков, Героев Советского Союза и России. Среди его выпускников будущая жена космонавта Марина Попович, установившая 102 мировых авиационных рекорда по дальности, длительности и сложности полетов. «Мадам МиГ», как окрестили её на западе.

А сегодня Новосибирск может гордиться и своим космонавтом. Пятая женщина-космонавт и единственная на сегодняшний день женщина в отряде Роскосмоса – Анна Кикина родом из Новосибирска.