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вчера 23:37
общество

Прокурор заставил транспортников Новосибирска помыть автобусы и троллейбусы

Фото: прокуратура Новосибирской области

По требованию прокуратуры в Новосибирске в порядок привели общественный транспорт — снаружи и внутри.

«Прокуратурой организована комплексная проверка исполнения законодательства в сфере благоустройства и дорожной деятельности Одним из требований прокуроров стало приведение общественного транспорта в надлежащее техническое и санитарное состояние», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В настоящее время уже приняты меры прокурорского реагирования в отношении транспортных предприятий. Эта работа будет продолжена.

Ранее мы рассказывали, как на площади Труда в Новосибирске троллейбус запутался в проводах.

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Галина Чебыкина
Журналист

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